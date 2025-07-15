ЄС запропонував Словаччині «гарантії» в обмін на підтримку санкцій проти РФ. Ухвалення 18-го пакету очікують днями

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія запропонувала його країні «гарантії» щодо зупинки поставок російського газу в обмін на підтримку 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це він заявив у фейсбук.

Фіцо пообіцяв надіслати письмову пропозицію Євросоюзу головам усіх політичних партій Словаччини й очікує їхньої відповіді. Однак деталі цих гарантій не уточнив.

Премʼєр нагадав, що Словаччина не голосуватиме за пакет санкцій, який вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС, якщо Комісія не надасть їй хоча б мінімальних гарантій щодо того, як впоратися з наслідками пропозиції про припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року.

Тим часом головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у коментарі Liga.net заявила, що ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії очікується сьогодні-завтра.

На запитання, як вдалося переконати Фіцо проголосувати за 18-й пакет санкцій проти РФ, вона відповіла: «Розумієте, Європейський Союз — це 27 демократій. Це означає багато переговорів увесь час і стільки ж компромісів. Тому інколи це складно, але врешті-решт ми прийдемо до спільного рішення».

Водночас Politico 14 липня писав, що опір новому пакету санкцій досі чинить Мальта. Країна виступає проти зниження стелі ціни на російську нафту. Мальта має великий танкерний флот, а її економіка сильно залежить від транспортування нафти.