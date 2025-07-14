Зеленський поговорив телефоном з Трампом і генсеком НАТО. Про що були розмови

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поговорив з американським лідером Дональдом Трампом і назвав це «хорошою розмовою». Це сталося невдовзі після того, як американський президент оголосив про угоду з НАТО, у межах якої США продаватиме зброю, а далі її постачатимуть Україні.

Президенти обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити українські позиції. Трамп також розповів українському президенту про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте.

«Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир», — написав Зеленський.

Лідери домовились частіше зідзвонюватись і координувати кроки й надалі.

Окрім того, Зеленський також поговорив із Генсеком НАТО. Обговорили деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України.

«Ми цінуємо готовність надати додаткові «петріоти», і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія», — написав після розмови президент України і додав, що також будуть поставки іншої зброї.

На пресконференції 10 липня Зеленський заявив, що Берлін готовий оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для України, Норвегія — одну.

Що передувало

Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння йдеться і на яку суму. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.

Трамп каже, що за пропозицією НАТО, США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів». За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того, як Трамп оголосив про угоду, видання Axios з посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Трамп 14 липня також пригрозив «жорсткими тарифами» для РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Раніше президент США вже погрожував Росії санкціями, проте жодного разу їх не ввів.