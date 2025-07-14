Уряд затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин і родовищ. Це необхідно для угоди зі США про надра

Уряд затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів і родовищ для надання в користування. Це важливо для реалізації угоди США та України про надра.

Про це повідомило Міністерство довкілля.

У перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення внесли 11 корисних копалин: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.

Перелік корисних копалин і компонентів критичного значення містить 28 корисних копалин: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит, ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна.

Також затвердили перелік ділянок надр стратегічного та критичного значення, що надаватимуться в користування через аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами. У цей список потрапили 60 ділянок надр і родовищ корисних копалин з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

До переліку ділянок надр стратегічного значення і критичного значення, що надаватимуться в користування за результатами конкурсів УРП, внесли 26 ділянок з покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

У Міндовкілля пояснили, що затвердження цих переліків є одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених в українсько-американській угоді про надра.