Рада підтримала зміни в Бюджетний кодекс — це потрібно для угоди про копалини

Верховна Рада 13 травня проголосувала у першому читанні законопроєкт № 13256, який передбачає зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ підтримали 286 нардепів.

Угода передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови. Внесок України до фонду складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та інше) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до фонду реконструкції.

За словами Железняка, у другому читанні законопроєкт голосуватимуть на початку червня.

Угода про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини. Однак уже 7 травня Комітет переголосував рішення — до преамбули рішення за пропозицією додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини.