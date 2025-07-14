Axios: Трамп оголосить «агресивний» план постачання зброї Україні. Передати можуть ракети, здатні бити по Москві

Президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить новий план постачання озброєння Україні, який може містити наступальне озброєння.

Про це повідомляє Axios.

Цей крок стане серйозним зрушенням у політиці президента США, зазначає медіа, адже раніше він заявляв, що надаватиме Києву лише оборонне озброєння, щоб не загострювати конфлікт. Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ініціатива змінить хід війни та вплине на розрахунки лідера РФ Володимира Путіна стосовно припинення вогню.

Співрозмовники Axios вважають, що план може включати далекобійні ракети, здатні атакувати цілі глибоко в тилу Росії, включно з Москвою. Однак жодне з джерел не знає про остаточне рішення.

«Трамп справді дуже злий на Путіна. Завтрашня заява буде дуже жорсткою», — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Ініціативу представлять на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За планом, американське озброєння, надане Києву, оплачуватимуть європейські країни. Таку схему пропонував президент Володимир Зеленський на саміті Альянсу наприкінці червня.

«Зеленський поводився як нормальна людина, не якийсь шалений, і був одягнений як той, хто має бути на саміті НАТО. З ним була команда людей, які теж виглядали адекватно. Тож розмова вийшла хороша», — каже анонімний чиновник США.

Як пише видання, під час телефонної розмови з американським президентом у липні Путін дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів готує новий наступ. Його мета — захопити українські регіони, де росіяни мають значну присутність, до адміністративних меж.

«Він хоче взяти все», — сказав Трамп президенту Франції Емманюелю Макрону незабаром після розмови з лідером РФ, передає близьке джерело.

Ввечері 13 липня Дональд Трамп розповів журналістам, що зброя, яку Вашингтон передасть Україні через європейські країни, включатиме «різні види дуже високотехнологічного військового обладнання», зокрема системи ППО Patriot.

«Ми надішлемо їм [українцям] Patriot — вони вкрай їм потрібні, бо Путін справді здивував багатьох. Говорить приємно, а потім увечері бомбить усіх. Але тут є одна проблема. Мені це не подобається», — розповів Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном.

Трамп зазначив, що країни Європи «сплатять нам 100% за це [озброєння]. Це буде бізнес для нас». Він також додав, що «дуже розчарований» Путіним, який говорив про мир, а натомість посилив удари по Україні.