Axios: Путін таємно закликав Іран припинити збагачувати уран, хоч публічно Кремль підтримував це

Кремль підтримує ідею ядерної угоди, за якою Іран не зможе збагачувати уран. Це Путін переказав і президенту США Дональду Трампу, й іранським посадовцям. Водночас публічно Росія виступає за право Тегерану на збагачення урану.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Москва заохочувала Тегеран погодитися на «нульове збагачення», а також передала Ізраїлю, що Путін за те, щоб Ірану заборонили збагачувати уран. Те саме Путін казав під час телефонних розмов з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Американський президент вимагає нової ядерної угоди з Іраном і хоче, аби Іран повністю припинив збагачення урану. Останній заявляє, що не відмовиться від цієї можливості.

Нинішня позиція Росії про підтримку ідеї «нульового збагачення» викликає напругу в Тегерані, адже Іран активно підтримував Росію в її повномасштабній війні проти України — передавав тисячі дронів і ракет, а натомість не отримав реальної допомоги під час 12-денної війни Ірану й Ізраїлю, крім слів підтримки для преси.

Джерела Axios кажуть, що Росія готова забрати високозбагачений уран з Ірану, якщо буде угода, і натомість відправити туди низькозбагачений уран для мирних цілей.

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.