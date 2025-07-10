Підтоплення тунелів метро у 2023 році: директора департаменту КМДА підозрюють у службовій недбалості

Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру. Його службова недбалість призвела до руйнування та затоплення тунелю київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Про це повідомляють Національна поліція України та Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці не розкривають імені підозрюваного, однак з 2021 року цю посаду обіймає Руслан Кандибор.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний не контролював роботу столичних підприємств, що підпорядковані йому як керівнику. Також він не брав участі у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Попри обізнаність стосовно загрози аварійної ситуації, він не вжив жодних заходів для її усунення. Закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштували бюджету столиці понад 164 мільйони гривень.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі розглядають питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.