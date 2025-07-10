Через атаку РФ постраждав офіс «5 каналу», мовлення тимчасово зупинили

Офіс «5 каналу» постраждав через нічну атаку РФ по Києву, мовлення тимчасово призупинили.
Про це повідомив сам канал.
Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. Ніхто з працівників, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждав.
Керівництво каналу сподівається відновити мовлення близько 13:00.
- У ніч проти 10 липня росіяни масовано атакували Україну, найбільше постраждав Київ — там двоє людей загинули, 16 поранені.
- За ніч росіяни випустили 415 дронів і ракет. ППО збила 178 цілей, ще 204 дрони / ракети були локаційно втрачені.