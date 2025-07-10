Через атаку РФ постраждав офіс «5 каналу», мовлення тимчасово зупинили

Офіс «5 каналу» постраждав через нічну атаку РФ по Києву, мовлення тимчасово призупинили.

Про це повідомив сам канал.

Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. Ніхто з працівників, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждав.

Керівництво каналу сподівається відновити мовлення близько 13:00.