Чехія до кінця року підготує 8 українських пілотів — уряд країни вже схвалив програму

Чехія до кінця 2025 року підготує вісім українських пілотів. Програму навчання 9 липня на пропозицію міністерки оборони Яни Чернохової схвалив уряд країни.

Про це повідомляє пресслужба чеського Міноборони.

«Пілотів тренуватимуть для польотів на винищувачах F-16. Хоча ці літаки не перебувають на озброєнні чеської армії, українська сторона також зацікавлена в підготовці на тренажерах і навчально-бойових літаках L-39», — кажуть там.

Підготовку організує державне підприємство LOM Praha, яке працює під Міноборони. Українські пілоти пройдуть 150 годин навчальних польотів, це коштуватиме Чехії приблизно 32 мільйони крон (майже $1,52 мільйона).

Підготовка, включно з наземними тренуваннями, заняттями на тренажерах, логістикою та медичними оглядами, коштуватиме орієнтовно 4,5 мільйона крон. Усе це оформлять як доповнення до чинного контракту між Міноборони Чехії та компанією LOM Praha, а також на основі чинної угоди про співпрацю між оборонними відомствами Чехії та України.

Навчання проводитимуть у межах чинного дозволу, який дозволяє перебувати іноземним військовим у Чехії до кінця 2026 року. Він охоплює до 800 військових з України, а також з країн ЄС і НАТО, які проходитимуть підготовку в Чехії з 1 січня 2025-го по 31 грудня 2026-го.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

У травні 2025 року Нідерланди відправили останню партію винищувачів F-16 для України.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).