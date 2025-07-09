Справу про махінації з землею на Закарпатті скерували до суду. У ній фігурують мер Мукачевого і голова райради

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про продаж земельної ділянки на Закарпатті площею понад 3 гектари за заниженою вартістю.

Про це повідомляє НАБУ.

Імен не називають, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про махінації під час продажу території стадіону «Авангард» у центрі Мукачевого. Фігурантами справи є міський голова Андрій Балога та очільник Мукачівської районної ради Михайло Ланьо.

За даними слідства, мер добився ухвалення міськрадою рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів вартістю ділянки приватному товариству, підконтрольному голові райради.

Це зробили на підставі експертної грошової оцінки, за яку власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Внаслідок оборудки землю з ринковою вартістю 91,4 мільйона гривень продали лише за 9,6 мільйона. Попри мізерну вартість, міський голова розпорядився розтермінувати платіж на пів року, йдеться у пресрелізі.