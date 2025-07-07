Трамп пригрозив додатковими 10% мита для країн, які підтримують «антиамериканську» політику БРІКС

Президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими 10% тарифами для країн, які приєднується до антиамериканської політики БРІКС.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, не називаючи конкретних держав і не уточнюючи, про які саме заходи «антиамериканської політики» йдеться.

Цю заяву він зробив одразу після зустрічі БРІКС у бразильському Ріо-де-Жанейро, де лідери блоку розкритикували масштабну тарифну політику Трампа. Утім, вони зробили це не прямо. У спільній заяві висловлювали «серйозне занепокоєння щодо зростання односторонніх тарифних та нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам Світової організації торгівлі».

БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. В організацію входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран, Обʼєднані Арабські Емірати та Індонезія. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

Цього року лідер Китаю Сі Цзіньпін не приїхав на саміт БРІКС і замість себе відправив прем’єра Лі Цяна. Натомість Путін, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, приєднався до зустрічі — онлайн.

Як зазначає Фонд Карнегі, БРІКС хоче зменшити вплив Заходу в глобальній економіці, а також витіснити долар США зі світової економіки.

Окремо Дональд Трамп підтвердив, що з понеділка, 7 липня, США почнуть розсилати листи з інформацією про нові тарифи для кожної країни та деталі угод із партнерами.

Білий дім США вирішив, що тарифи, які мали набрати чинності 9 липня, перенесуть на 1 серпня для тих країн, які ще не уклали угоди зі США.