Нігерія стала країною-партнером БРІКС

Нігерія приєдналась до БРІКС як країна-партнер.
Про це йдеться у пресрелізі уряду Бразилії, яка зараз головує у блоці.
Нігерія стала девʼятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану.
«Нігерія — шоста за чисельністю населення у світі й найбільша в Африці, а також одна з найбільших економік континенту. Вона має спільні інтереси з іншими членами БРІКС», — йдеться в повідомленні.
Статус країни-партнера, крім іншого, передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ країн БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з питань торгівлі, на зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.
- БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. В організацію входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран, Обʼєднані Арабські Емірати та Індонезія. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.
- У вересні 2024 року стало відомо, що Туреччина планує вступити в БРІКС, а в листопаді новою країною-партнером стала Білорусь.