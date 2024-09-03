У Туреччині підтвердили, що планують вступити до БРІКС

Речник Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік підтвердив, що країна розглядає вступ до БРІКС.

Його цитує турецьке видання Yeni Şafak.

Челік згадав слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив прагнення Туреччини стати членом БРІКС.

«Ця наша вимога зрозуміла, процес триває. Конкретних напрацювань у цьому питанні немає. Якщо вони будуть, ми про них розповімо», — пояснив Челік.

Про те, що Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС, напередодні написало видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначило видання, Туреччина пішла на такий крок кілька місяців тому, бо розчарувалася через відсутність прогресу щодо приєднання до Європейського Союзу (Туреччина веде переговори про вступ до ЄС з 2005 року). Причина також у розбіжностях з деякими членами НАТО, які виникли, коли Туреччина продовжила підтримувати тісні звʼязки з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами джерел, Туреччина вважає, що приєднання до БРІКС допоможе їй покращити економічне співробітництво з Росією і Китаєм і стати торговим каналом між ЄС та Азією. І заразом — бути центром експорту газу з РФ і Центральної Азії.