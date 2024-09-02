Bloomberg: Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС

Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до БРІКС у спробі зміцнити свій глобальний вплив і побудувати нові звʼязки за межами Заходу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначають люди, обізнані з ситуацією, Туреччина пішла на такий крок кілька місяців тому, бо розчарувалася через відсутність прогресу щодо приєднання до Європейського Союзу (Туреччина веде переговори про вступ до ЄС з 2005 року). Причина також у розбіжностях з деякими членами НАТО, які виникли, коли Туреччина продовжила підтримувати тісні зв’язки з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Питання про розширення БРІКС можуть обговорити під час саміту в російській Казані 22—24 жовтня. Приєднатися до групи також хочуть Малайзія, Таїланд та союзник Туреччини — Азербайджан.

БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

За словами джерел, Туреччина вважає, що приєднання до БРІКС допоможе їй покращити економічне співробітництво з Росією та Китаєм, а також стати торговим каналом між ЄС та Азією. І разом з тим — бути центром експорту газу з РФ і Центральної Азії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово закликав ООН переглянути структуру Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, щоб розширити її п’ять постійних членів, а ще був зацікавлений приєднатися до Шанхайської організації співробітництва, яку створили Росія і Китай на противагу НАТО.