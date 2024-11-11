Білорусь стала країною-партнером БРІКС

Білорусь офіційно стала країною-партнером БРІКС, йдеться на сайті МЗС країни.

У відомстві повідомили, що 5 листопада самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко підписав лист на адресу Володимира Путіна про готовність долучитися до БРІКС як партнера.

Офіційна відповідь на письмове запрошення є обовʼязковим елементом узгодженої державами-членами процедури отримання партнерського статусу, наголосили у МЗС. Саме з цього моменту країна офіційно вважається партнером БРІКС.

Статус країни-партнера, крім іншого, передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з тематики торгівлі, зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.