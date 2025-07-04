Під час атаки РФ по Києву постраждав склад видавництва «Наш Формат»

Склад видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві постраждав під час нічної атаки росіян.
Про це повідомляє пресслужба видавництва.
Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині складу та кабінетів. Внаслідок обстрілу та пожежі частину книжок пошкоджено. Водночас постраждалих нема.
Видавництво тимчасово призупинило відправку замовлень.
- У ніч проти 4 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Станом на 14:20 відомо про одного загиблого та 26 постраждалих.
- Загалом по Україні цієї ночі росіяни запустили 550 дронів і ракет.