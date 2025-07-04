Під час атаки РФ по Києву постраждав склад видавництва «Наш Формат»

Склад видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві постраждав під час нічної атаки росіян.

Про це повідомляє пресслужба видавництва.

Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині складу та кабінетів. Внаслідок обстрілу та пожежі частину книжок пошкоджено. Водночас постраждалих нема.

Видавництво тимчасово призупинило відправку замовлень.

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