РФ атакувала Київ — поранені 19 людей. Обстріл пошкодив залізницю

У ніч проти 4 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Відомо про щонайменше 19 постраждалих. З них 14 людей госпіталізували, а решта пʼять — лікуються амбулаторно.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

У Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та на територію гаражного кооперативу — там виникла пожежа. Також горіли склади й адміністративна будівля. Атака частково зруйнувала п’ятиповерховий будинок. Загорілася покрівля семиповерхівки — площа пожежі сягнула 2 000 м². ДСНС каже, що пошкоджено багато обʼєктів цивільної інфраструктури.

У Святошинському районі уламки впали на склади — виникла пожежа. Частина уламків впала у двір 16-поверхівки — загорілися автівки. У приватному секторі теж сталася пожежа через уламки. Зараз пожежу гасять у кількох нежитлових будівлях.

У Шевченківському уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, у якому ще ніхто не жив. На першому поверсі була пожежа. Також була пожежа в приватному секторі.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворах житлових будинків і на території навчального закладу. Пожеж не було. У Дарницькому районі уламки впали просто неба в кількох місцях. Також обійшлося без вибухів і загорянь.

Ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру в межах міста. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю — через це виникають затримки до 2 годин.

Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин — Почайна — Дарниця (в обох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

Пошкодження вже ремонтують. В «Укрзалізниці» кажуть, що резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин — Київ-Пасажирський.

У Київській області через ракетну атаку є руйнування та пошкодження житлового та промислового секторів Фастівщини. Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів. Тут минулося без постраждалих.