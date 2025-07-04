РФ атакувала Україну дронами та ракетами — було понад 500 цілей. Як спрацювала ППО

У ніч проти 4 липня РФ атакувала Україну 539 повітряними цілями, з них понад 330 — «шахеди». Окрім безпілотників, російська армія запустила по Україні 11 ракет трьох різних видів. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники росіяни запускали з таких російських напрямків, як Курськ, Шаталово, Орел. Цєї ночі РФ запустила такі ракети:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» з Липецької області, що в РФ;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23 з російської Брянщини;

4 крилаті ракети «Іскандер-К». Їх запускали з Курська та Воронезької області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО знешкодила 478 повітряних цілей. З них 270 збили, ще 208 — локаційно втрачені. Серед збитих цілей є дві ракети «Іскандер-К».

Фіксують влучання у 8 місцях (9 ракет і 63 БпЛА), ще у 33 місцях впали уламки.