Данія вимагатиме призупинити право голосу Угорщини в ЄС, бо та блокує вступ України до Євросоюзу

Данія закликає посилити тиск на Угорщину через порушення засадничих принципів Європейського Союзу. Міністерка у справах Європи Марі Бʼєрре заявила, що Копенгаген домагатиметься активізації процедури за статтею 7 Договору про ЄС — її ще називають «ядерною опцією», бо вона дозволяє обмежити права країни-члена, зокрема позбавити її голосу в Раді ЄС.

Про це Бʼєрре сказала на брифінгу в Орхусі, де зараз перебуває Єврокомісія, передає Politico. Зустріч відбулась у межах початку головування Данії в Раді ЄС.

«Ми досі бачимо порушення фундаментальних цінностей. Саме тому ми продовжимо процедуру за статтею 7 і слухання щодо Угорщини», — зазначила міністерка.

Стаття 7 дозволяє країнам Євросоюзу карати державу, яка систематично порушує правила Союзу. Хоча Брюссель неодноразово звинувачував Угорщину в порушенні законодавства, дотепер цю процедуру не доводили до кінця. Якщо її активізують, Угорщина може втратити право голосу з деяких питань, зокрема й про розширення ЄС. Це позбавить Будапешт можливості блокувати вступ України до Євросоюзу.

Бʼєрре також наголосила, що ЄС має розглянути варіант обмеження доступу до європейських коштів для країн, які порушують право Союзу. Окремо міністерка розкритикувала Угорщину за блокування вступу України. Вона заявила, що Данія готова розглядати будь-які політичні та практичні варіанти, аби просунути процес далі.

У Євросоюзі не виключають, що Єврокомісія може розпочати переговори про членство з Молдовою вже найближчими днями — відкривши перший так званий кластер. До цього Україна та Молдова йшли до членства синхронно, тому можливе розділення заявок може викликати суперечки.

Утім, Данія не підтримує такий варіант. За словами Марі Б’єрре, мета — одночасно відкрити перший кластер як з Молдовою, так і з Україною.