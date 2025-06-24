МЗС України зреагувало на угорські нацконсультації про вступ України в ЄС. Команда Орбана агітувала голосувати проти

У Міністерстві закордонних справ України зреагували на угорські так звані національні консультації VOKS 2025 щодо вступу України до Європейського Союзу, заявляючи, що їх супроводжувало агресивне нагнітання безпідставної ненависті до всього, що повʼязане з Україною.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

«Угорський уряд доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат... Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога», — йдеться у заяві.

Уряд Угорщини з квітня до червня розсилав бюлетені для національної консультації, у яких угорців опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України, мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

Офіційні результати консультацій ще не опублікували, однак у МЗС України не сумніваюся в загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка «не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення».

Водночас там наголосили, що Київ поважає угорців, які взяли участь у консультаціях, зокрема тих, чия думка не збігається з українською позицією. Також у МЗС подякували «всім угорцям, які щиро підтримують Україну та українців протягом повномасштабної війни».

Українське Міністерство закордонних справ переконане, що членство України в Європейському Союзі відповідає стратегічним інтересам і самої Угорщини. Воно сприятиме стабільності в усьому регіоні та гарантуватиме безпеку й добробут для всіх громадян України, зокрема представників угорської нацменшини.