Данія розпочала піврічне головування в Раді ЄС. Серед пріоритетів країни — підтримка України

З 1 липня Данія починає головування в Раді Європейського Союзу на наступні пів року — до 31 грудня. Країна перейняла естафету в Польщі ій одним з пріоритетів головування вважає підтримку України.

Про це повідомляють на сайті данського головування у ЄС.

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Гаслом Данія обрала фразу «Сильна Європа у світі, що змінюється». Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування — це безпечніша Європа, зокрема сильніше управління міграцією до ЄС і постійна підтримка України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа.

ЄС опинився в умовах нового міжнародного порядку, для якого властиві нестабільність, посилення глобальної стратегічної й економічної конкуренції та зростання кількості конфліктів. Саме тому блок повинен мати змогу діяти самостійно.

«Ми розробили амбітну програму головування, спрямовану на посилення оборони та безпеки ЄС, надання підтримки Україні та боротьбу з нелегальною міграцією», — заявила міністр у європейських справах Марі Бʼєрре.

За її словами, Європа повинна стати «значно сильнішою — як економічно, так і політично та військово». З моменту призначення на посаду міністра європейських справ Марі Бʼєрре відвідала всі 27 країн ЄС, а також вісім країн-кандидатів. Пресслужба данського голосування каже, що так вона надала Данії ґрунтовне розуміння поглядів окремих країн на спільні виклики та шляхи їх найкращого вирішення.