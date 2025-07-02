Польща встановила День памʼяті жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА» — закон підписав президент

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який встановлює 11 липня Національним днем ​​памʼяті «поляків — жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА» на східних територіях Другої Польської Республіки.

Про це йдеться у пресрелізі.

До цього таке рішення затвердив Сейм Польщі, у ньому заявляли, що в 1939—1946 роках «українські націоналісти» нібито «скоїли злочин геноциду» проти поляків — убили «понад 100 тисяч», знищили їхнє майно та змусили «сотні тисяч» утекти.

Тоді українське Міністерство закордонних справ зазначило, що рішення Польщі «йде врозріз із духом добросусідських відносин» між країнами, і наголосило, що Україна послідовно виступає за наукове та неупереджене вивчення українсько-польських відносин. І вважає, що шлях до примирення лежить через діалог і спільну роботу істориків, а не через «політичні односторонні оцінки». Відомство закликало Польщу утриматися від кроків, які можуть призвести до «зростання напруження».

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.