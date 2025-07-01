Дослідження: Скорочення програм USAID може призвести до загибелі понад 14 мільйонів людей

Понад 14 мільйонів людей по всьому світу можуть загинути до 2030 року через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа різко скоротити програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому 30 червня в журналі Lancet.

Група вчених проаналізувала дані зі 133 країн і територій, включно з державами з низьким і середнім рівнем доходу, щоб оцінити вплив програм допомоги USAID на смертність людей різного віку з різних причин з 2001 по 2021 рік.

Вони дійшли висновку, що програми USAID допомогли зменшити загальну смертність у цих країнах на 15% (91,8 мільйона), а смертність серед дітей віком до 5 років на 32% (30,4 мільйона).

Зокрема, програма зменшила смертність від:

ВІЛ/СНІДу на 65% — 25,5 мільйона збережених життів;

малярії на 51% — 8 мільйонів життів;

забутих тропічних хвороб на 50% — 8,9 мільйона життів.

Також було зафіксовано значне зниження смертності від туберкульозу, нестачі харчування, діарейних захворювань, нижніх респіраторних інфекцій, а також материнських і перинатальних ускладнень.

За прогнозами вчених, нинішнє різке скорочення фінансування може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей серед людей всіх вікових груп до 2030 року, зокрема до 4,5 мільйона смертей дітей віком до 5 років.