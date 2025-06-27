Міністр оборони Умєров: Україна опрацьовує дані про відправку додаткових військ КНДР на війну проти України

Україна разом із партнерами опрацьовує інформацію про можливе додаткове залучення Росією північнокорейських військ проти Сил оборони України.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров журналістам, передає кореспондентка «Бабеля».

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«Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно», — зазначив він.

Міноборони разом із партнерами має детальну інформацію щодо руху та застосування північнокорейських підрозділів і продовжує аналіз загроз.

«Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Це бійці, спеціально відібрані за фізичними, психологічними та іншими критеріями — приблизно з 50-тисячного «особистого резерву» режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат», — каже Умєров.

За його інформацією, Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

За даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил.

26 червня південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР може відправити додаткові війська до Росії в липні або серпні для участі у війні проти України.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія вперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР теж підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень КНДР з 15 тисяч бійців втратила приблизно 4,7 тисячі, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

Раніше, у квітні, агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У певні періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейські. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.