НАБУ і САП просять суд відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади. Його підозрюють у корупції

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситимуть Вищий антикорупційний суд відсторонити віцепрем’єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова від посад. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні хабаря.

Про це йдеться в заяві САП.

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Сьогодні, 27 червня, суд обиратиме Чернишову запобіжний захід. НАБУ та САП просять застосувати до нього заставу 120 мільйонів гривень.

Також САП вимагає покласти на Чернишова такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися з населеного пункту, у якому він перебуває, без дозволу правоохоронців чи суду;

здати на зберігання до держорганів свій закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний засіб контролю.

Після рішення суду Чернишов має внести заставу впродовж п’яти днів. Якщо ж цього не станеться, а ще знайдуть факти порушення запобіжного заходу, прокурор зможе звернутися з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Справа Чернишова

23 червня 2025 року віцепрем’єр — міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерство розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, та ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б квартир, якщо б договори виконали. Однак ділянку заарештували за клопотанням НАБУ і САП.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).