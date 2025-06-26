WSJ: Космічна компанія Джеффа Безоса намагається скористатися з конфлікту Трампа й Маска

На тлі сварки між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском засновник Amazon Джефф Безос намагається посунути компанію Маска SpaceX у контрактах NASA. Він регулярно спілкується з президентом та хоче отримати більше державних замовлень.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні Трампа та Безоса.

Трамп критикував Безоса протягом більшої частини свого першого терміну, звинувачуючи у використанні газети The Washington Post, яку Безос купив у 2013 році, для «несправедливого нападу» на його президентство. Він також стверджував, що Amazon Безоса є монополією, і доручив розслідувати використання компанією Поштової служби США, стверджуючи, що Amazon нібито отримує виплати, які шкодять фінансовій життєздатності установи.

Під час другої каденції Трампа Безосу вдалося відновити стосунки з ним. Він потоваришував з дочкою Трампа Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером і захистив рішення The Washington Post не підтримувати жодного кандидата на виборах вже після того, як редакційна колегія підготувала аргументи на користь Камали Гарріс. За словами радників Трампа, президент приватно хвалив Безоса за це, а близькі до обох чоловіків люди описують їхні теплі стосунки зараз.

Amazon, де Безос є виконавчим головою ради директорів, заплатив $40 мільйонів за документальний фільм про першу леді Меланію Трамп, що майже втричі перевищує суму, яку був готовий заплатити наступний найближчий претендент на цей проєкт. Як повідомляє The Wall Street Journal, понад 70% суми отримає Меланія Трамп. Amazon також виділив $1 мільйон на інавгурацію, де Безос та його наречена Лорен Санчес сиділи на видному місці позаду президента.

Маск і Безос роками конкурують у сфері космосу. SpaceX Маска значно випередила Blue Origin Безоса, запускаючи ракети з рекордною швидкістю, та стала головним підрядником NASA. SpaceX отримала більші державні контракти, ніж Blue Origin, враховуючи її лідерство у запусках та космічних операціях. У квітні командування Космічних сил уклало з SpaceX контракт на $5,9 мільярда на 28 польотів, запланованих на наступні роки. Інший постачальник, United Launch Alliance, отримав трохи менше, ніж SpaceX, за 19 місій. Blue Origin отримала $2,4 мільярда за сім запусків.

У травні Трамп скасував висунення кандидатури підтриманого Маском кандидата на посаду голови NASA. Після того як Маск на початку червня розкритикував у X «великий, прекрасний законопроєкт» Трампа та запропонував ідею нової політичної партії, президент припустив, що бізнес Маска може постраждати. Трамп пригрозив Маску скасувати контракти NASA зі SpaceX та субсидії на електромобілі.

На тлі цього, за словами представників Білого дому, Безос намагався «зачарувати» Трампа і навіть запросив його на своє весілля у Венеції, куди завітає багато знаменитостей. За словами близьких до Трампа людей, президент не буде присутній через накладки у розкладі.

Джерела повідомляють, що Безос щонайменше двічі розмовляв з Трампом цього місяця, а генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп відвідав Білий дім, щоб зустрітися з керівником апарату Трампа. Трамп обговорював з Безосом своє бажання побачити пілотовану місію на Місяць під час свого перебування на посаді. Принаймні в деяких розмовах Безос та інші керівники Blue Origin закликали до того, щоб укласти більше державних контрактів, повідомили джерела.

Великим викликом для Blue Origin у «відвоюванні» державного замовлення від SpaceX є демонстрація того, що вони можуть надійно та регулярно запускати власну потужну орбітальну ракету. У січні Blue Origin вперше запустила свою ракету New Glenn, досягнувши орбіти з першої спроби. Але компанія сподівалася здійснити другу місію цієї весни та не досягла мети. Тепер вона планує знову запустити New Glenn в середині серпня.

CEO Blue Origin Дейв Лімп наполягає, щоб компанія прискорила роботу й зосередилася на розширенні операцій. Blue Origin сподівається цього року запустити вантажний корабель на Місяць та посадити його на місячну поверхню.