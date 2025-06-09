Подивіться, як NASA готується висадити людей на Місяць, а потім на Марс. Але сварка Трампа і Маска може цьому завадити — 23 фото

У 2006 році компанія SpaceX, про яку тоді ще мало хто знав, вперше отримала контракт від NASA. Їй доручили доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. На той час SpaceX ще жодного разу не запускала ракети в космос. Лише через два роки їй це вдалося — завдяки невеликій ракеті Falcon 1. Відтоді компанія Ілона Маска поступово стала дуже важливою для американських космічних програм.
Завдяки співпраці з NASA SpaceX стала відомою і для інших клієнтів. До неї почали звертатися компанії, щоб запускати свої супутники. Послуги SpaceX коштували дешевше, ніж у конкурентів, і це зробило її лідером на ринку космічних запусків.
Важливий контракт від NASA SpaceX виграла за президентства Обами — на доставку астронавтів на космічну станцію. Зробити це вдалося вже у 2020 році, коли президентом став Трамп. Він особисто приїхав на запуск, влаштував Маску овації і називав це «подарунком неперевершеної сили» для американців.
Зараз SpaceX — єдиний надійний для США спосіб доставки людей і вантажів на Міжнародну космічну станцію. Це роблять космічні капсули Crew Dragon, одна з яких саме зараз пристикована до МКС і має повернути на Землю чотирьох астронавтів. І саме ці капсули Маск погрожує вивести з експлуатації.
Якщо так станеться, то США знову доведеться просити про це Росію. Саме російські ракети «Союз» тривалий час доставляли американських астронавтів на МКС, а Штати платили за це десятки мільйонів доларів. Зараз же країни працюють по бартеру: Росія під час пусків «Союзу» бере на борт двох росіян і одного американця, а SpaceX під час своїх місій — одного росіянина.
У SpaceX майже немає конкурентів у запуску ракет. NASA намагалося знайти інші компанії, але поки що без відчутного успіху. Наприклад, компанія Boeing досі не завершила оновлення своєї капсули Starliner, бо під час одного з тестових польотів двоє астронавтів NASA змушені були залишитися на Міжнародній космічній станції на 9 місяців довше, ніж планувалося.
Інша компанія — Northrop Grumman — також має контракт з NASA. Вона доставляє вантажі на станцію за допомогою корабля Cygnus. Але з останнім кораблем виникли проблеми — його пошкодили ще до запуску, коли перевозили до Флориди, тому ракету довелося утилізувати. NASA також підписало контракт із третьою компанією — Sierra Space. Для доставки вантажів вона має створити ракету Dream Chaser, яка ще жодного разу не літала в космос.
NASA дуже залежить від SpaceX ще у двох важливих проєктах — це закриття Міжнародної космічної станції та польоти на Місяць. МКС мають вивести з експлуатації у 2030 році. Саме компанія Маска отримала контракт на створення корабля, який відбуксує станцію в атмосферу Землі. Там вона безпечно згорить над Тихим океаном.
Ще один великий проєкт NASA — нова висадка людей на Місяці. І тут теж усе тримається на SpaceX. Компанія зараз створює і тестує велику ракету Starship. Саме вона має доставити двох астронавтів на Місяць. Але минулого тижня вже дев’яте випробування закінчилося невдачею — ракета втратила контроль і розвалилася в польоті. NASA також має контракт з іншою компанією — Blue Origin, яку заснував Джефф Безос. Вони теж обіцяють відправити людей на Місяць, але пізніше, ніж SpaceX.
Не лише NASA може постраждати від конфлікту Маска і Трампа, але й інші американські відомства. Наприклад, Пентагон. SpaceX регулярно запускає на орбіту секретні військові та розвідувальні супутники США. Також компанію найняли для створення більш захищеної версії своїх супутників Starlink для військового зв’язку. І хоча поступово в Маска з’являються потенційні конкуренти в доставці вантажів у космос, вони й близько не мають такого досвіду успішних польотів, як SpaceX.