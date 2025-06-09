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Подивіться, як NASA готується висадити людей на Місяць, а потім на Марс. Але сварка Трампа і Маска може цьому завадити — 23 фото

Автор:
Олексій Ярмоленко
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Подивіться, як NASA готується висадити людей на Місяць, а потім на Марс. Але сварка Трампа і Маска може цьому завадити — 23 фото

Бюст Ілона Маска неподалік власного пускового майданчика SpaceX під назвою Starbase. У квітні його пошкодили вандали, і зараз він стоїть із рожевим пластирем.

Getty Images / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

П’ятого червня наймогутніша людина вільного світу і найбагатша людина світу посварилися в соцмережах. Ілон Маск розкритикував новий податковий законопроєкт Дональда Трампа. Дональд Трамп пригрозив скасувати всі державні контракти компаній Маска. На це Маск заявив, що може припинити експлуатацію капсули Dragon, яка доставляє астронавтів і вантажі на Міжнародну космічну станцію. Вже кілька десятиліть його компанія SpaceX працює за контрактами з NASA і є ключовою для американських космічних програм. «Бабель» переказує матеріал The New York Times і показує, чим зараз живе американська космічна агенція.

У 2006 році компанія SpaceX, про яку тоді ще мало хто знав, вперше отримала контракт від NASA. Їй доручили доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. На той час SpaceX ще жодного разу не запускала ракети в космос. Лише через два роки їй це вдалося — завдяки невеликій ракеті Falcon 1. Відтоді компанія Ілона Маска поступово стала дуже важливою для американських космічних програм.

Такий вид має Космічний центр імені Кеннеді — космодром NASA й місце, де розташована її штаб-квартира. Саме звідси відбуваються більшість космічних пусків.
А це — центр управління польотами NASA в штаті Техас. Тут керують космічними програмами й запусками.

Такий вид має Космічний центр імені Кеннеді — космодром NASA й місце, де розташована її штаб-квартира. Саме звідси відбуваються більшість космічних пусків. А це — центр управління польотами NASA в штаті Техас. Тут керують космічними програмами й запусками.

NASA; Getty Images / «Бабель»

Завдяки співпраці з NASA SpaceX стала відомою і для інших клієнтів. До неї почали звертатися компанії, щоб запускати свої супутники. Послуги SpaceX коштували дешевше, ніж у конкурентів, і це зробило її лідером на ринку космічних запусків.

SpaceX має власний космодром Starbase у Техасі. На фото — автомобіль Cybertruck від Tesla буксирує ракетний двигун для однієї з ракет SpaceX.

SpaceX має власний космодром Starbase у Техасі. На фото — автомобіль Cybertruck від Tesla буксирує ракетний двигун для однієї з ракет SpaceX.

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Важливий контракт від NASA SpaceX виграла за президентства Обами — на доставку астронавтів на космічну станцію. Зробити це вдалося вже у 2020 році, коли президентом став Трамп. Він особисто приїхав на запуск, влаштував Маску овації і називав це «подарунком неперевершеної сили» для американців.

Багаторазова ракета Falcon 9 змогла доставити на орбіту капсулу Dragon з астронавтами на борту, які потім пристикувалися до МКС. На першому пуску було все політичне керівництво США, зокрема і Дональд Трамп.

Багаторазова ракета Falcon 9 змогла доставити на орбіту капсулу Dragon з астронавтами на борту, які потім пристикувалися до МКС. На першому пуску було все політичне керівництво США, зокрема і Дональд Трамп.

Getty Images / «Бабель»

Зараз SpaceX — єдиний надійний для США спосіб доставки людей і вантажів на Міжнародну космічну станцію. Це роблять космічні капсули Crew Dragon, одна з яких саме зараз пристикована до МКС і має повернути на Землю чотирьох астронавтів. І саме ці капсули Маск погрожує вивести з експлуатації.

Після повернення на Землю капсула Dragon з астронавтами падає у воду, де їх уже чекають рятувальні служби. А так рятувальники тренувалися витягувати астронавтів з капсули.
Ось так капсула Dragon стикується з Міжнародною космічною станцією на орбіті. Для цього використовують спеціальну роботизовану «руку», яка вихоплює Dragon з орбіти і притягує до МКС.

Після повернення на Землю капсула Dragon з астронавтами падає у воду, де їх уже чекають рятувальні служби. А так рятувальники тренувалися витягувати астронавтів з капсули. Ось так капсула Dragon стикується з Міжнародною космічною станцією на орбіті. Для цього використовують спеціальну роботизовану «руку», яка вихоплює Dragon з орбіти і притягує до МКС.

NASA

Якщо так станеться, то США знову доведеться просити про це Росію. Саме російські ракети «Союз» тривалий час доставляли американських астронавтів на МКС, а Штати платили за це десятки мільйонів доларів. Зараз же країни працюють по бартеру: Росія під час пусків «Союзу» бере на борт двох росіян і одного американця, а SpaceX під час своїх місій — одного росіянина.

Тренування астронавтів — важлива складова підготовки до польоту в космос. Зараз для цього використовують і сучасні технології, наприклад VR.
А ось так астронавти вчаться покидати капсулу Dragon після повернення на Землю. У воді їм значно простіше пристосуватися до земної гравітації.

Тренування астронавтів — важлива складова підготовки до польоту в космос. Зараз для цього використовують і сучасні технології, наприклад VR. А ось так астронавти вчаться покидати капсулу Dragon після повернення на Землю. У воді їм значно простіше пристосуватися до земної гравітації.

NASA

У SpaceX майже немає конкурентів у запуску ракет. NASA намагалося знайти інші компанії, але поки що без відчутного успіху. Наприклад, компанія Boeing досі не завершила оновлення своєї капсули Starliner, бо під час одного з тестових польотів двоє астронавтів NASA змушені були залишитися на Міжнародній космічній станції на 9 місяців довше, ніж планувалося.

Астронавти Барі Вілмор і Суні Вільямс застрягли на МКС на 9 місяців через проблеми з капсулою від компанії Boeing, яка мала забрати їх на Землю. Згодом їх таки забрали — але це вже зробила SpaceX.
Капсула Dragon з астронавтами успішно приземлилася на воду неподалік Флориди, де на них уже чекали рятувальні служби.

Астронавти Барі Вілмор і Суні Вільямс застрягли на МКС на 9 місяців через проблеми з капсулою від компанії Boeing, яка мала забрати їх на Землю. Згодом їх таки забрали — але це вже зробила SpaceX. Капсула Dragon з астронавтами успішно приземлилася на воду неподалік Флориди, де на них уже чекали рятувальні служби.

Getty Images / «Бабель»

Інша компанія — Northrop Grumman — також має контракт з NASA. Вона доставляє вантажі на станцію за допомогою корабля Cygnus. Але з останнім кораблем виникли проблеми — його пошкодили ще до запуску, коли перевозили до Флориди, тому ракету довелося утилізувати. NASA також підписало контракт із третьою компанією — Sierra Space. Для доставки вантажів вона має створити ракету Dream Chaser, яка ще жодного разу не літала в космос.

Такою була капсула Dragon під час її розробки. У 2020 році вона вперше успішно доставила астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Такою була капсула Dragon під час її розробки. У 2020 році вона вперше успішно доставила астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

NASA

NASA дуже залежить від SpaceX ще у двох важливих проєктах — це закриття Міжнародної космічної станції та польоти на Місяць. МКС мають вивести з експлуатації у 2030 році. Саме компанія Маска отримала контракт на створення корабля, який відбуксує станцію в атмосферу Землі. Там вона безпечно згорить над Тихим океаном.

Міжнародна космічна станція обертається навколо Землі на висоті 415 кілометрів. Вона слугує одночасно і обсерваторією, і місцем для лабораторних дослідів. Але у 2030 році її мають вивести з експлуатації.

Міжнародна космічна станція обертається навколо Землі на висоті 415 кілометрів. Вона слугує одночасно і обсерваторією, і місцем для лабораторних дослідів. Але у 2030 році її мають вивести з експлуатації.

NASA

Ще один великий проєкт NASA — нова висадка людей на Місяці. І тут теж усе тримається на SpaceX. Компанія зараз створює і тестує велику ракету Starship. Саме вона має доставити двох астронавтів на Місяць. Але минулого тижня вже дев’яте випробування закінчилося невдачею — ракета втратила контроль і розвалилася в польоті. NASA також має контракт з іншою компанією — Blue Origin, яку заснував Джефф Безос. Вони теж обіцяють відправити людей на Місяць, але пізніше, ніж SpaceX.

Такими, на думку NASA, мають бути майбутні поселення людей на Місяці та Марсі. Поки що це лише макети.

Такими, на думку NASA, мають бути майбутні поселення людей на Місяці та Марсі. Поки що це лише макети.

Getty Images / «Бабель»

Не лише NASA може постраждати від конфлікту Маска і Трампа, але й інші американські відомства. Наприклад, Пентагон. SpaceX регулярно запускає на орбіту секретні військові та розвідувальні супутники США. Також компанію найняли для створення більш захищеної версії своїх супутників Starlink для військового зв’язку. І хоча поступово в Маска з’являються потенційні конкуренти в доставці вантажів у космос, вони й близько не мають такого досвіду успішних польотів, як SpaceX.

А ось такі фотографії далеких незвіданих галактик робить NASA завдяки своєму телескопу James Webb. Його запустили у 2021 році, і це — один з найважливіших проєктів у сфері астрономії у ХХІ столітті. На першому фото — «танець» двох галактик; на другому — галактики IC 2163 та NGC 2207, вони торкнулися одна одної мільйони років тому; на третьому — народження зірки.

А ось такі фотографії далеких незвіданих галактик робить NASA завдяки своєму телескопу James Webb. Його запустили у 2021 році, і це — один з найважливіших проєктів у сфері астрономії у ХХІ столітті. На першому фото — «танець» двох галактик; на другому — галактики IC 2163 та NGC 2207, вони торкнулися одна одної мільйони років тому; на третьому — народження зірки.

NASA