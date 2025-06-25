Пентагон розпочав кримінальне розслідування витоку доповіді про удари США по ядерних обʼєктах Ірану

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування витоку засекреченої доповіді свого Розвідувального управління (DIA). У ній йдеться про те, що американська атака не спричинила суттєвого відкату ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на слова голови Пентагону Піта Гегсета.

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«Ми проводимо розслідування витоку спільно з ФБР, оскільки ця інформація призначалася для внутрішнього користування й оцінки бойових втрат», — сказав посадовець на саміті НАТО в Гаазі 25 червня.

Гегсет додав, що публікації в медіа, основані на цих даних, мають на меті «перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога». Його коментарі пролунали після того, як президент Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо назвали повідомлення медіа фейками.

Очільник Пентагону не навів деталей розслідування, однак поставив під сумнів достовірність висновків аналізу DIA. Піт Гегсет сказав, що шкода, завдану іранським ядерним обʼєктам, «від помірної до серйозної». «Ми вважаємо, що, найімовірніше, [шкода] серйозна — аж до повного знищення», — додав міністр.

Рубіо сказав Politico, що Тегеран тепер «набагато далі від створення ядерної зброї», після того як Вашингтон скинув 14 бомб по 30 тисяч фунтів кожна на три ключові іранські ядерні об’єкти.

Що передувало

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».

Після удару США Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Постраждали понад 80 людей.

А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.