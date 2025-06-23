З Ізраїлю вдалося евакуювати 133 українці. Розвідка показала, як це було

За дорученням президента Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ провели спільну операцію з евакуації українців з Ізраїлю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Загалом евакуювали 176 людей. З них 133 — громадяни України, інші — громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Евакуйованих спочатку відвезли до Єгипту, відтак літаком доправили до Кишинева. Далі група прямуватиме маршрутом Кишинів — Одеса — Київ.

Раніше посольство України в Державі Ізраїль відкрило реєстраційну форму для комунікації з громадянами України, які перебувають в Ізраїлі. Причиною стало погіршення безпекової ситуації в країні.

Що відбувається на Близькому Сході

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів. Після цього Іран почав завдавати ударів з повітря по Ізраїлю.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфахан. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.