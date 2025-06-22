Україна наздоганяє Росію в застосуванні оптоволоконних кабелів для дронів, щоб ті могли залітати вглиб території противника.

Про це журналістам у суботу, 21 червня, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає кореспондентка «Бабеля».

Він зазначив, що росіяни досягли успіху у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні й поки мають перевагу і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Є приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів.

«Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо. У нас теж зʼявилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем», — зазначив він.

«Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам», — додав головнокомандувач.