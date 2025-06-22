Іран атакував Ізраїль після обстрілу США. Понад 80 людей постраждали

Іран атакував Ізраїль незабаром після того, як США вдарили по іранських ядерних обʼєктах. Десятки людей постраждали.

Як пише The Times of Israel, Іран запустив щонайменше 27 ракет двома залпами.

Крім того, Сили оборони Ізраїлю відзвітували про перехоплення вночі 30 дронів, запущених Іраном.

Одна ракета влучила в житловий район Тель-Авіва, інша — в будинки в Нес-Ціоні, що на південь від Тель-Авіва.

Ізраїльське Міністерство охорони здоровʼя пише, що минулої ночі та сьогодні вранці до лікарень доправили 86 поранених: двоє середньої тяжкості, 77 легкого ступеня, четверо у критичному стані. Ще троє наразі проходять медобстеження.