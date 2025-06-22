США застосували антибункерні бомби й ракети Tomahawk для атаки по Ірану. Трамп каже — три ядерні обʼєкти «повністю й безповоротно знищені»

Для атаки по ядерних обʼєктах Ірану США використали антибункерні бомби й ракети Tomahawk.

Про це повідомив ведучий Fox News Шон Хенніті з посиланням на інформацію, отриману від президента США.

Зокрема, США вдарили шістьма бомбами для пробиття бункерів — кожна з яких важить по 15 тонн — по ядерному об’єкту у Фордо. Ці бомби скинули з американських бомбардувальників-невидимок B-2. Водночас CNN, із посиланням на джерела, стверджує, що для атаки використали 12 бомб GBU-57A/B.

За даними CNN, це перший відомий випадок застосування бомб GBU-57A/B у бойових діях.

Обʼєкт зі збагачення урану у Фордо мав два входи та одну вентиляційну шахту, які, ймовірно, і стали точками входу для бомб.

Крім того, з підводних човнів США запустили 30 крилатих ракет Tomahawk під час атак на об’єкти в Натанзі та Ісфагані. Fox News припускає, що ракети випустили з підводного човна класу Ohio, але офіційного підтвердження цього немає.

Президент США Дональд Трамп під час звернення до нації заявив, що метою операції було ліквідувати ядерну загрозу, яку становили ядерні об’єкти Ірану. За його словами, ці об’єкти «були повністю й безповоротно знищені».

«Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен піти на мир [...] Так тривати не може. Або буде мир, або буде трагедія для Ірану, набагато більша за ту, яку ми бачили за останні вісім днів. Памʼятайте, залишилося багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю», — додав він.

Що кажуть в Ірані

В Ірані підтвердили атаку по ядерних обʼєктах, однак не уточнюють наслідки, пише Iran International.

Зокрема, керівник управління з надзвичайних ситуацій міста Кум у центральному Ірані повідомив, що частина території навколо ядерного об’єкта у Фордо «зазнала авіаційної атаки з боку ворога».

А заступник губернатора Ісфагану з питань безпеки зазначив, що в містах Ісфаган та Кашан працювали системи ППО. Він підтвердив, що в Ісфагані та Натанзі пролунало кілька вибухів приблизно в один і той самий час: «Ми стали свідками ворожих вторгнень поблизу ядерних об’єктів в Ісфагані та Натанзі».

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.