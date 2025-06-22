NBC News: США готуються до можливого удару Ірану у відповідь в найближчі 48 годин

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливої відповіді з боку Ірану, і наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння.

Про це NBC News повідомили двоє представників Пентагону та високопосадовець з Білого дому.

За словами чиновників, наразі не зрозуміло, чи буде іранська відповідь спрямована на об’єкти за кордоном, на території США, чи і там, і там одночасно.

Джерела медіа ще на початку тижня заявляли, що Іран уже має розроблені плани на випадок потреби завдати ударів по базах США та їхніх активах на Близькому Сході. Однак тоді співрозмовники вважали, що немає ознак негайного втілення цих планів.

Бази та активи США вже протягом кількох місяців перебувають у стані найвищої бойової готовності, але після того, як Ізраїль 13 червня розпочав бойові дії проти Ірану, занепокоєння щодо можливих атак на американські об’єкти з боку Ірану чи його проксі-сил у регіоні ще більше зросло.