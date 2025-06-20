Учені відтворили обличчя доісторичної жінки за допомогою ДНК. Колір шкіри їх здивував

Бельгійські дослідники з Гентського університету реконструювали обличчя доісторичної жінки, яка жила приблизно 10 500 років тому. Це зробили за допомогою зразка її ДНК.

Про це дослідники проєкту розповіли CNN.

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Рештки жінки знайшли в печері Марго в бельгійському місті Дінан під час археологічних розкопок у 1988—1989 роках. Разом з ними тоді виявили тіла ще восьми інших жінок. За словами очільниці проєкту Ізабель де Грут, це була «незвичайна знахідка», оскільки більшість поховань періоду мезоліту містять суміш з останків чоловіків, жінок і дітей. За черепом вчені змогли виявити, що жінці було від 35 до 60 років.

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Коли рештки знайшли, не було можливості провести дослідження стародавньої ДНК. Але відтоді з’явилися нові методи. За словами археолога з Гентського університету Філіпа Кромбе з черепа жінки взяли ДНК «досить хорошої якості», що дозволило створити «дуже детальну реконструкцію».

Команда вчених виявила, що ця жінка мала блакитні очі та трохи світлішу шкіру, ніж більшість інших людей періоду мезоліту в Західній Європі, яких дослідили на сьогодні. Ці висновки спростовують попередні припущення про те, що європейські мисливці-збирачі мали однаковий генетичний склад, і демонструють, що вже існувала значна варіація в кольорі шкіри серед різних популяцій.

Ghent University Archaeology Department

Кромбе сказав, що колір шкіри стародавньої жінки був «трохи несподіванкою», але існує обмежена кількість людей періоду мезоліту, з якими можна порівняти. Він додав, що всі люди із Західної Європи, чию ДНК на сьогодні проаналізували, належали до однієї генетичної групи.