Вчені відтворили зовнішність жінки, яка жила 400 років тому — сучасники вважали її вампіркою

Науковці створили 3D-модель обличчя дівчини, яка жила на півночі Польщі в XVII столітті. Її поховали за особливим обрядом, бо вірили, що вона вампірка.

Про це повідомляє Sky News.

Жіночі останки у 2022 році знайшли археологи Університету Миколи Коперника в Польщі. Її поховали на безіменному кладовищі в місцині Пень, біля міста Бидгощ на півночі країни. Місцеві мешканці назвали невідому жінку Зосею. Коли її ховали, то навколо шиї закріпили залізний серп, а на нозі замкнули замок. Це зробили, щоб Зося не «воскресла з мертвих».

Щоб «оживити» дівчину, дослідники використали її ДНК, 3D-друк і моделювальну глину. На момент смерті Зосі було від 18 до 20 років. Вчені вважають, що за життя вона непритомніла, страждала на сильний головний біль та, можливо, мала психічні захворювання.

Фахівці почали реконструкцію, надрукувавши копію черепа на 3D-принтері. Потім на нього поступово наносили шари моделювальної глини, щоб вийшло реалістичне обличчя. Щоб відтворити риси дівчини, структуру кісток поєднували з даними про стать, вік, етнічну приналежність і приблизну вагу.

«У певному сенсі це іронічно. Люди, які ховали її, робили все, щоб вона не повернулася з мертвих. А ми зробили все можливе, щоб повернути її до життя», — сказав археолог Оскар Нільссон.

Про життя Зосі відомо небагато, але дослідники припускають її шляхетне походження. Жінка жила в XVII столітті. Через спустошення Європи після війни побутувала віра людей в надприродних істот. У тій же місцевості, де була могила Зосі, знайшли «дитину-вампіра». Її поховали обличчям вниз і також «знерухомили» замком на нозі.