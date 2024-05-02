Учені реконструювали обличчя неандерталки, яка жила 75 тисяч років тому

Учені реконструювали обличчя неандертальської жінки, яка жила 75 тисяч років тому. Експерти-палеохудожники створили 3D-модель.

Про це йдеться у документальному фільмі BBC Studios під назвою «Секрети неандертальців».

Череп жінки, з якої побудували модель, знайшли печері Шанідар в Іракському Курдистані. Це культове місце, де в 1950-х роках археологи віднайшли рештки щонайменше десяти неандертальців.

У 2015 році група британських вчених натрапила на новий скелет Shanidar Z, який складався з більшої частини верхньої половини тіла людини, включаючи хребет, плечі та руки. Однак череп був розчавлений до товщини два сантиметри.

BBC Studios / Jamie Simonds

Фрагменти черепа доставили до Великої Британії, а потім дослідники розпочали кропіткий процес їхньої стабілізації та подальшого складання. Археологи-реставратори працювали над головоломкою понад рік.

Реконструйований череп відсканували, а на 3D-друк його передали голландським художникам Адрі та Альфонсу Кеннісам.

Учені припускають, що жінка, чий скелет знайшли, померла десь у 45 років, бо про це свідчать її зуби, стерті майже до кореня.

Неандертальці — це підвид людини пізнього плейстоцену, що населяв Європу й західну Азію у 230000—27000 роках до нашої ери. Є переконання, що неандертальці не є еволюційними попередниками сучасних людей.