Дослідники реконструювали обличчя 500-річної мумії з Анд

Шведський художник Оскар Нільссон і науковці з Польщі створили 3D-реконструкцію обличчя дівчинки-інка, яку принесли в жертву та поховали біля вершини сплячого вулкана в Андах.

Про це повідомляє CNN.

Дослідники вважають, що дівчинка померла близько 500 років тому. Її заморожені останки знайшли у 1995 році. Відтоді вона стала відомою під багатьма іменами — «Крижана діва», «Хуаніта» та «Леді з Ампато». Дослідження показали, що Хуаніті було 13—15 років. Вона померла від удару по голові.

Dagmara Socha

Дівчину вбили під час ритуалу жертвоприношення під назвою капакоча. Інки проводили його, щоб задобрити божеств і священні місця та захистити громаду від посух, виверження вулканів і землетрусів. Поховали дівчину в церемоніальному одязі разом із золотими та срібними жіночими фігурками, мушлями, їжею, плетеними сумками та керамікою.