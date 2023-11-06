Дослідники реконструювали обличчя 500-річної мумії з Анд

Шведський художник Оскар Нільссон і науковці з Польщі створили 3D-реконструкцію обличчя дівчинки-інка, яку принесли в жертву та поховали біля вершини сплячого вулкана в Андах.
Про це повідомляє CNN.
Дослідники вважають, що дівчинка померла близько 500 років тому. Її заморожені останки знайшли у 1995 році. Відтоді вона стала відомою під багатьма іменами — «Крижана діва», «Хуаніта» та «Леді з Ампато». Дослідження показали, що Хуаніті було 13—15 років. Вона померла від удару по голові.
Дівчину вбили під час ритуалу жертвоприношення під назвою капакоча. Інки проводили його, щоб задобрити божеств і священні місця та захистити громаду від посух, виверження вулканів і землетрусів. Поховали дівчину в церемоніальному одязі разом із золотими та срібними жіночими фігурками, мушлями, їжею, плетеними сумками та керамікою.
- Раніше польські судмедексперти реконструювали обличчя першої у світі давньоєгипетської мумії вагітної жінки («Таємничої дами»). Також науковці зʼясували, як виглядала крижана людина Етці за життя.