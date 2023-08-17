Науковці зʼясували, як виглядала крижана людина Етці за життя. Її вважають найстарішою мумією Європи.

Про це пише The Guardian.

Етці, ймовірно, жив в епоху пізнього неоліту — приблизно 3300 рік до н. е. Новий аналіз геному виявив, що цей чоловік мав темніший відтінок шкіри, ніж сучасні європейці, темні очі і чорне волосся з залисинами.

Reuters

«Раніше вважалося, що шкіра мумії потемніла під час перебування в льоду, але, імовірно, те, що ми бачимо зараз, насправді є в основному оригінальним кольором шкіри Етці», — розповів співавтор дослідження Альберт Зінк.

Гени Етці були вперше секвеновані у 2012 році. Тоді науковці стверджували, що він має генетичну спорідненість із сучасними жителями Сардинії і походить від степових фермерів.

Під час нового дослідження у мумії не знайшли слідів геному степових мешканців. Дослідники зазначають, що Етці виріс і прожив своє життя в сучасному Південному Тіролі на півночі Італії, а його предки прийшли з Анатолії та почали міграцію до Європи приблизно 8 000 років тому.

Імовірно, Етці жив у досить ізольованій місцевості і відносно рідко контактував з іншими популяціями.