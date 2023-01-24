У Єгипті дослідили муміфікованого «золотого хлопчика». Його знайшли понад століття тому

У Єгипті дослідили муміфікованого «золотого хлопчика» із 49 дорогоцінними амулетами на тілі. Він помер приблизно 2 300 років тому.

Про це пише CNN.

Тіло молодого хлопця віком 14—15 років знайшли в 1916 році на кладовищі «Наг-ель-Гассай» у Єгипті. Люди використовували цей цвинтар приблизно між 332 і 30 роками до нашої ери. Там збереглися тисячі тіл, багато з яких досі лежать в оригінальних трунах.

«Золотого хлопчика» поховали у двох трунах. Зовнішня була більш простою, а внутрішній деревʼяний саркофаг був оздоблений візерунками та позолоченою маскою на місці обличчя.

CNN

Розгортання муміфікованих останків зазвичай рухнує їх. Тож дослідники використовували для вивчення мумії компʼютерну томографію, щоб не торкатися тіла.

Коли вони просканували «золотого хлопчика», то побачили на ньому 49 амулетів, прикрашених різними малюнками, зокрема золотими язиком у роті та золотим серцем-скарабеєм у грудях — загалом 21 зображення. Стародавні єгиптяни вважали, що коштовності могли допомогти небіжчикам у переході до потойбічного світу. Усі органи хлопця були видалені, а мозок замінений смолою. На ногах мумії були білі сандалі, а тіло загорнуте в листя папороті.

«Сандалі, ймовірно, були призначені для того, щоб хлопчик міг вийти з труни. Згідно з ритуальною «Книгою мертвих» стародавніх єгиптян, померлий мав носити білі сандалі, щоб бути благочестивим і чистим, перш ніж читати її вірші. Стародавні єгиптяни були зачаровані рослинами та квітами та вважали, що вони мають сакральний і символічний ефект. Під час поховання біля померлого клали букети» — розповів професор медичного факультету Каїрського університету, доктор Сахар Салім.

Науковці не зʼясували причину смерті хлопця, але виявили, що він був заввишки 128 сантиметрів і мав овальне обличчя з маленьким носом і вузьким підборіддям.

Мумію «золотого хлопчика» виставили в головному залі Єгипетського музею.