У Єгипті вперше за сто років знайшли 16-метровий папірус із текстами «Книги мертвих»

У Єгипті за 25 кілометрів від Каїру археологи знайшли 16-метровий папірус, який добре зберігся. Таких документів не знаходили вже сто років.

Про це пише Egypt Independent.

Папірус містить тексти «Книги мертвих». Його реставрували в лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі. Він отримав назву «Папірус Вазірі» — на честь генерального секретаря Вищої ради старожитностей Мостафа Вазірі.

Незабаром знахідку виставлять в музеї.