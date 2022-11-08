У Єгипті археологи розкопали стародавній тунель, який може вести до гробниці Клеопатри

Археологи виявили великий тунель під стародавнім єгипетським храмом, який може вести до давно втраченої гробниці цариці Клеопатри.

Про це пише Science Alert.

Тунель розташований на глибині близько 13 метрів під землею, його довжина — понад 1 300 метрів та висота близько 2 метрів. Його виявили під час розкопок на місці древнього міста Тапосиріс Магна у західній частині Олександрії.

Дослідники, у тому числі домініканський археолог Кетлін Мартінес, описують тунель як «геометричне диво» — через його архітектурний дизайн. Кажуть, що свого часу тунель постачав воду для населення чисельністю понад 15 тисяч людей.

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Дослідники датують тунель птолемеївським періодом приблизно з 304 р. до н. е. до 30 р. до н. е. Це збігається з періодом, коли Клеопатра правила Єгиптом з 51 по 30 р. до н. е. Археологи також знайшли безліч артефактів усередині храму, у тому числі монети з зображеннями та іменами цариці Клеопатри та Олександра Македонського, а також кілька обезголовлених статуй.

Клеопатра, остання правителька птолемеївського Єгипту, наклала на себе руки після того, як її чоловік і римський полководець Марк Антоній також наклав на себе руки. Вчені кажуть, що Клеопатра мала докладні плани, щоб її та її чоловіка поховали разом, тепер археологи підозрюють, що їхні могили можна знайти десь у нещодавно розкопаному тунелі.

«Це ідеальне місце для гробниці Клеопатри. Якщо є хоч один відсоток ймовірності того, що там може бути похована остання цариця Єгипту, я мушу її знайти», — сказав доктор Мартінес.