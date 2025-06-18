У Соломʼянському районі Києва деблокували тіла ще пʼятьох жертв російської атаки

Під час розбору завалів у Солом’янському районі столиці надзвичайники деблокували тіла ще пʼятьох загиблих внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє ДСНС.

Це дані станом на 07:00, кажуть рятувальники. Пошукові роботи на місці частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку проводили всю ніч, вони досі тривають. Загалом за цією адресою деблокували тіла 16 жертв російського обстрілу. Всього в Києві загинула 21 людина, ще 134 постраждали.