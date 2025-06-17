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Російський удар по Одесі зруйнував будинки в історичному центрі. Під завалами знайшли тіло жінки

Автор:
Ліза Бровко
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У ніч на 17 червня російські окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Наразі відомо про одну загиблу і 17 постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тіло загиблої 60-річної жінки знайшли під завалами зруйнованого будинку. Там шукають ще одну жінку. Серед поранених — вагітна жінка та 17-річна дівчина. До лікарні доправили одну людину, решті надали допомогу на місці, вони продовжать лікування амбулаторно.

Російські військові зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. На місцях працюють екстрені служби.

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Фахівці оцінюватимуть масштаби руйнувань історичного центру. Для людей, які потребують відселення, відкрили оперативний штаб. Також для оформлення компенсації на оренду житла можна звернутися до районної адміністрації.