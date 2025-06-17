Росіяни атакували Київ ракетами і дронами — понад 10 людей постраждали

Із вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Зараз відомо про 15 постраждалих у місті.

Про це повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Найбільше постраждалих — у Соломʼянському районі. Загинула одна людина — 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть. Він жив навпроти будинку у Соломʼянському районі, де медики надавали допомогу постраждалим від атаки.

Російська атака пошкодила житлові будинки у Святошинському та Соломʼянському районі. У Шевченківському районі — пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, додав міський голова Києва Віталій Кличко.

Крім того, росіяни пошкодили гуртожиток Київського авіаційного інституту — там «приліт» уламків, є поранені. Студентів і працівників пошкодженого корпусу вже переселяють, повідомила виконувачка обов’язків ректора Ксенія Семенова.

Також горять нежитлові будівлі у Дарницькому та Святошинському районах, а в Дніпровському пошкоджена промислова територія. У Дарницькому, крім того, ще пошкоджений дитячий садок.

У приватному секторі Голосіївського району та в Дарницькому — в районі Червоного Хутора — вимкнули світло через спрацювання автоматики. Бригади енергетиків уже працюють.