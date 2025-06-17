У Києві понад 110 людей постраждали внаслідок російського обстрілу

У Києві зростає кількість постраждалих від нічного масованого обстрілу Росії. Зараз по допомогу звернулися 114 людей, 68 із них — госпіталізували.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Нині відомо про щонайменше 14 загиблих, проте їхня кількість може змінитися — рятувальники розбирають уламки зруйнованих багатоповерхівок. Кличко уточнив, що троє загиблих — у Дарницькому районі столиці.
У столиці з-під завалів зруйнованого підʼїзду в Соломʼянському районі намагаються дістати людей. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва.
- Уночі російські війська масовано атакували Київ та інші регіони України ударними дронами та ракетами. Загалом ППО збила 428 російських цілей. Росіяни також атакували Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину.