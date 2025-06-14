Ізраїль заявив про ліквідацію 9 науковців в Ірані — вони працювали над ядерною програмою

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що 13 червня під час атак на військові та ядерні обʼєкти Ірану ліквідувала девʼятьох старших науковців та експертів, які розробляли іранську ядерну програму. Там також підтвердили ліквідацію понад 20 іранських командирів, про що раніше писали медіа.

ЦАХАЛ стверджує, що всі ліквідовані вчені та експерти були «важливими центрами знань в іранському ядерному проєкті та мали багаторічний досвід у розробці ядерної зброї».

«Їхнє знищення є значним ударом по здатності іранського режиму отримати зброю масового знищення», — заявила армія оборони Ізраїлю.

Ідеться про:

експерта з ядерної інженерії Ферейдуна Аббасі. ЦАХАЛ каже, що в цьому відео від травня 2025 року він свідчить про можливості іранського режиму просувати розробку ядерної зброї;

експерта з фізики Мохаммада Махді Тегранші;

експерта з хімічної інженерії Акбара Моталебі Заде;

експерта з матеріалознавства Саїда Барджі;

експерта з фізики Аміра Хасана Фахахі;

експерта з реакторної фізики Абд аль Хаміда Мінушера;

експерта з фізики Мансура Асгарі;

експерта з ядерної інженерії Ахмада Резу Зольфагхарі Даряні;

експерта з механіки Алі Бахуея Катірімі.

Фото Мохаммеда Махді Тегеранші під час одного з ядерних експериментів іранського режиму.

Армія оборони Ізраїлю також підтвердила, що ліквідувала понад 20 іранських командирів. Зокрема, йдеться про керівника Розвідувального управління Збройних сил і командувача ракетного комплексу класу «земля — земля» Корпусу вартових ісламської революції. Раніше про це писало агенство Reuters.

Ішлося про командувача Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджизадеха. Ще раніше ЦАХАЛ заявив, що ліквідував начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Схема командування службою безпеки іранського режиму.

Начальник Управління розвідки Генштабу ЗС Ірану Голам-Реза Мархабі відповідав за аналіз розвідданих, оперативне планування та бойову підготовку проти Ізраїлю, близький соратник Мохаммеда Хоссейна Багері.

Командувач ракетної системи класу «земля — земля» КВІР Мохаммад Багері контролював іранські ракети великої дальності та крилаті ракети, брав участь у плануванні атак на Ізраїль у 2024 році.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. В Ізраїлі повідомляють про трьох загиблих. Відомо, що іранська ракета влучила поблизу будинку в Рішон-ле-Ціоні, що на південь від Тель-Авіва. Ще понад 40 людей поранені, звітував посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер. За даними Fox News, уразили, зокрема, штаб-квартиру ЦАХАЛ — Кір’ят.

Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.