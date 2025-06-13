Заступнику командира 110 бригади оголосили нові підозри за схему в незаконному нарахуванні бойових

Державне бюро розслідувань повідомило про нові підозри у справі з незаконними виплатами у 110 окремій механізованій бригаді. За даними слідства, там нараховували бойові надбавки військовим, які не виконували своїх обовʼязків.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Розслідування показало, що фігуранти створили злочинне об’єднання із семи військових. Посадовці, заступник командира бригади й командир групи матеріального забезпечення залучили до справи солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні.
Ті військові місяцями не з’являлися на службу, проте регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. Заступник командира дав вказівку, щоб їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій, за що вони й отримували гроші.
Сума збитків для держави — понад 5,3 мільйона гривень. Щоб компенсувати збитки, майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у організатора схеми, передали до АРМА. Його майно заарештували.
У грудні 2024 року заступнику командира бригади повідомили про підозру за створення схеми, а у січні 2025 року затримали командира групи матеріального забезпечення. Зараз заступнику командира оголосили про додаткові підозри за:
- ч. 3 ст. 255 — створення злочинної організації;
- ч. 5 ст. 191 — розтрата майна в особливо великих розмірах;
- ч. 5 ст. 426-1 — перевищення влади в умовах воєнного стану;
- ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;
- ч. 4 ст. 409 — ухилення від військової служби;
- ч. 4 ст. 410 — викрадення вогнепальної зброї;
- ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі;
- ч. 2 ст. 129 — погроза вбивством.
Слідчі також окремо розслідують інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій.
- У грудні минулого року правоохоронці повідомили про підозру в участі у схемі заступнику командира 110 окремої механізованої бригади. Його викрив підлеглий – він забрав у фігуранта сумку з 1,5 мільйона гривень і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що той нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.
- У січні повідомили про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110 окремої механізованої бригади, якого вважають співучасником схеми.