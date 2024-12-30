Заступника командира 110 бригади підозрюють в участі у схемі, за якою військові ухилялися від служби

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру за перевищення службових повноважень і привласнення зброї заступнику командира 110 окремої механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

За даними слідства, з січня 2024 року заступник командира організував схему отримання грошей від військових, які не хотіли служити. За половину зарплати такі чоловіки могли не з’являтися на службу. Деяким з них час від часу оформлювали бойові виплати.

Слідчі знають про щонайменше чотирьох людей, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки держави через виплати тільки цим чотирьом — понад 2,2 мільйона гривень. Однак реальна кількість учасників схеми може сягати десятків.

Злочин заступника командира викрив його підлеглий — він забрав у фігуранта сумку з 1,5 мільйона гривень і передав її правоохоронцям. Тоді підозрюваний спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

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ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родини і знайшли там автомат, який фігурував у справі проти підлеглого. Також правоохоронці виявили гроші в різній валюті на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді їжі та іншого майна.

Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення. Його тримають під вартою без можливості вийти під заставу.