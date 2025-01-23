Бійці 110 бригади ухилялися від служби за гроші — командиру групи забезпечення повідомили про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Слідство каже, що він є співучасником схеми, у якій вимагали гроші від підлеглих бійців, щоб ті могли ухилятися від служби.

Про це повідомляє ДБР.

За матеріалами справи, з січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником — заступником командира бригади, організували схему, де військові, які не бажали проходити службу, платили за це кошти.

За половину зарплати деякі взагалі не з’являлись на службу, а декотрим навіть оформлювали бойові виплати. Через ці махінації держава втратила близько трьох мільйонів гривень.

Відомо про понад 50 військовослужбовців, які ухилялись від виконання військового обов’язку в такий спосіб.