Бійці 110 бригади ухилялися від служби за гроші — командиру групи забезпечення повідомили про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Слідство каже, що він є співучасником схеми, у якій вимагали гроші від підлеглих бійців, щоб ті могли ухилятися від служби.
Про це повідомляє ДБР.
За матеріалами справи, з січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником — заступником командира бригади, організували схему, де військові, які не бажали проходити службу, платили за це кошти.
За половину зарплати деякі взагалі не з’являлись на службу, а декотрим навіть оформлювали бойові виплати. Через ці махінації держава втратила близько трьох мільйонів гривень.
Відомо про понад 50 військовослужбовців, які ухилялись від виконання військового обов’язку в такий спосіб.
- У грудні минулого року правоохоронці повідомили про підозру в участі у цій же схемі заступнику командира 110 окремої механізованої бригади. Його протиправну діяльність викрив підлеглий – він забрав у фігуранта сумку з 1,5 мільйона гривень і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.