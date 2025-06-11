Президент Франції обіцяє заборонити соцмережі для дітей до 15 років, якщо цього не зробить ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон 10 червня заявив, що заборонить доступ до соціальних мереж дітям до 15 років, якщо найближчими місяцями такі заходи не запровадять на рівні Європейського Союзу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Лідер держави висловився в ефірі національного мовника France 2 після того, як підліток напав з ножем на шкільну наглядачку у французькому місті Ножан, що на території департаменту Верхня Марна.

«Я даю нам кілька місяців, щоб досягти загальноєвропейської мобілізації. Якщо ні [...], ми почнемо робити це у Франції. Ми не можемо чекати», — заявив Макрон.

Убивство у школі міста Ножан

Інцидент стався вранці у вівторок, 10 червня, у місті Ножан, розташованому на північному сході країни. 14-річного учня місцевої школи підозрюють у вбивстві 31-річної шкільної наглядачки. Він напав на неї у той час, коли жінка перевіряла рюкзаки на наявність зброї, пише Reuters.

Хлопця швидко затримали та взяли під варту. За версією прокуратури, підліток кілька разів ударив жінку ножем, від отриманих травм вона загинула. Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру підкреслив, що це не поодинокий випадок, і Париж «не може ігнорувати хвилю насильства серед дітей».

Обмеження для неповнолітніх у соцмережах

У 2024 році Євросоюз почав розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram стосовно потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Аналогічну справу порушили й щодо TikTok.

А в липні 2024 року уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.

У травні 2025 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти платформ контенту для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою в порушенні правил захисту дітей.

У червні 2024 року X оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали.

Однак французьке законодавство вимагає посиленого врегулювання. Тож тепер уряд розглядає можливість визнати X порноплатформою, щоб заборонити дітям доступ до неї.

Видання Financial Times писало, що в липні цього року ЄС запустить новий застосунок для перевірки віку. Він має дозволити ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті.